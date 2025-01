La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido que en España no hay ninguna tinta de color autorizada para su uso en la realización de tatuajes , en regla con la normativa europea que supuso su restricción hace dos años, aunque ha señalado la identificación de 48 estudios profesionales que las siguen empleando en todo el país.

Una investigación realizada por la Organización ha revelado que 48 de los 50 estudios visitados en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao se ofrecen a realizar tatuajes con tintas de color, que contienen muchos de estos ingredientes restringidos por la norma, cuando la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) no ha autorizado hasta el momento ninguna de estas tintas.

Los responsables de estos centros se defienden argumentando que usan tintas "homologadas" en Europa , un hecho que la OCU ha desmentido. Según ha detallado, en el resto de los países miembros de la UE no se contemplan procedimientos de autorización como los de la AEMPS, sino que se actúa 'a posteriori', mediante inspecciones puntuales, donde también se han detectado diversas irregularidades.

Mientras no haya tintas de color autorizadas por la AEMPS, la Organización ha desaconsejado hacerse tatuajes con colores. Incluso aunque se trate de productos con un etiquetado que incluya el logo 'Reach compliance', según ha puntualizado, ya que este "no es oficial" y, por tanto, "no garantiza nada".