Una de las ventajas clave de este sistema es que no es necesario proporcionar datos personales , lo que protege al denunciante de posibles represalias por parte de la empresa o empleadores involucrados.

Se pueden incluir documentos, fotografías u otras evidencias que respalden la denuncia. Aunque el sistema no garantiza una respuesta formal o una investigación asegurada, las denuncias que aportan pruebas claras y que reportan irregularidades graves tienen más probabilidades de llegar a ser atendidas.

Aunque se trata de una herramienta de lo más útil, que ha permitido interponer miles de sanciones a empresas desde su implementación, hay que tener en cuenta que la presentación de una denuncia a través del buzón no garantiza una actuación inspectora. Esto es porque al ser todas las comunicaciones son anónimas, no se pueden considerar denuncias de facto, por lo que el SEPE y la Inspección de Trabajo valoran cada caso y pueden decidir no investigar si la información proporcionada es insuficiente.