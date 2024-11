Ratifican el despido de una mujer en Guipúzcoa por poner lejía en su botella de agua para "escarmentar" a un compañero

Dos días después, otro empleado bebió de la botella y, al notar que no contenía solo agua, escupió el líquido . Al ser confrontada, la trabajadora admitió haberle añadido lejía y respondió con un "que se joda". Por su parte, el compañero fue llevado a urgencias, donde se le realizaron varias pruebas, pero no se encontraron daños en su estómago .

La trabajadora apeló ante el TSJPV argumentando que la sanción de despido violaba contra el principio de proporcionalidad y la teoría gradualista. Sostuvo además, que no existía "gravedad y culpabilidad suficiente" en su conducta, ya que su intención no era intoxicar a sus compañeros; de haber sido así, "no hubiera identificado la botella con su nombre"

Además, la trabajadora destacó que su compañero no sufrió ninguna lesión y que, en su historial laboral, no había recibido sanciones previas.

El TSJPV concluye que el hecho de que la empleada no hubiera recibido sanciones previas, que no ocultara su identidad al poner su nombre en la botella, o que el compañero no sufriera daños graves no son "circunstancias menores que, en este caso, no permiten valorar la conducta con menor severidad". Lo determinante es que, de manera consciente "puso en peligro cierto la salud de sus compañeros" .