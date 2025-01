La existencia de este contrato, explica CSIF en un comunicado, fue la base de la argumentación del SERMAS para considerar que la trabajadora no tenía derecho a indemnización tras su despido.

Pero el Supremo, explica CSIF, entiende que la suscripción de un nuevo contrato temporal "no constituye un hecho sobrevenido que impida el reconocimiento de que la relación laboral previa era de carácter indefinido no fijo, por lo que su extinción debe calificarse como despido, pues la nueva contratación no se ha realizado como continuación de la anterior".