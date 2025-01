Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios en su visita a la feria del turismo de Fitur , después de que el Gobierno culpe al PP de que no haya salido adelante el decreto 'ómnibus' que incluía medidas como la revalorización de las pensiones , las bonificaciones al transporte o la cesión de un palacete en París al PNV, actual sede del Instituto Cervantes.

"La posición del PP es muy clara. Sí a la subida de las pensiones, no al regalo y a los privilegios de los nacionalistas. Sí al bono del transporte público y no a la subida del IVA de los alimentos y la luz. Y sí a las ayudas para los valencianos y no a la ocupación ilegal de las viviendas", ha resumido.