La propuesta de limitar la compra de vivienda a extranjeros en España no gusta a los británicos

La medida propuesta por el Gobierno de poner un impuesto a los extranjeros extracomunitarios que compren una vivienda en España se ha viralizado entre los británicos. El anuncio de Pedro Sanchez se ha colado en programas de la BBC, pese a que aún no conocen bien los detalles y permanece pendiente de que la apruebe el congreso, no ha sentado bien en Reino Unido , ciudadanos extranjeros que más compran casa en nuestro país. Una información de la periodista Ainhoa Paredes.

Medios como las cadenas de televisión BBC, Sky News y el diario económico Financial Times han reflejado el plan del Gobierno de Pedro Sánchez de limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes con propuestas que pasan por incrementar hasta el 100 % el gravamen fiscal que deben pagar estos compradores no europeos que no residan en España cuando compran una vivienda en ese país.