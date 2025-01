La bonificación de hasta un 100% en el IRPF por rebajar el precio del alquiler un 5% en zonas no tensionadas sería beneficiosa para prácticamente la totalidad de los contribuyentes con viviendas en alquiler, ya que la rebaja fiscal superaría el recorte en la renta del alquiler en la mayoría de los casos, y supondría un saldo favorable al arrendador de, al menos, 300 euros.

No obstante, los asesores fiscales han indicado que esto dependerá siempre del recorte que se haga en la renta y la bonificación que finalmente ofrecerá el Gobierno, ya que la propuesta todavía debe concretarse.

Este lunes el Gobierno también propuso eliminar las ventajas fiscales a las socimis de vivienda que no promuevan el alquiler asequible, ya que hasta ahora no tributaban. Sobre la medida, los asesores fiscales han explicado que estas socimis con activos residenciales deberán tributar al 25%, que es el gravamen general en el Impuesto sobre Sociedades, si no promueven la vivienda asequible.