Ayer Maica vivió una noche especialmente complicada. La aparición de un gusano, o un parásito, según ella, en su bol de avena le provocó un ataque de ansiedad que mantuvo a sus compañeros en vilo, intentando calmarla (especialmente Álex). Pero eso no fue todo. Romina le contó a Maica que Marieta había hecho una broma sobre su viaje a Argentina, insinuando que no iba a visitar a Romina, sino a operarse la nariz. Maica no solo confrontó a Marieta, sino que también reprochó a Óscar no haberla defendido.

Además, los roces por las tareas domésticas no cesan: Álex y José María tuvieron un desencuentro, al igual que Sergio y Romina. La convivencia está al límite, y cada movimiento cuenta en esta recta final del concurso.