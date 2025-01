¿Mi casero puede cancelar el contrato de alquiler para vender el piso?

Según el artículo 14 de la LAU, la venta de una vivienda alquilada no extingue automáticamente el contrato de arrendamiento. El contrato sigue vigente y el nuevo propietario debe respetar las condiciones pactadas, siempre que el arrendamiento esté inscrito en el Registro de la Propiedad. Esta inscripción otorga al inquilino una protección adicional, garantizando su derecho a permanecer en la vivienda hasta el fin del contrato .

Si el contrato no está inscrito, el nuevo propietario puede optar por no renovarlo al finalizar su duración mínima legal (cinco años si el arrendador es persona física, siete años si es persona jurídica). No obstante, durante este periodo, el inquilino tiene derecho a permanecer en la vivienda.