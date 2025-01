Del texto registrado ha destacado que el PP introduce el silencio positivo en la tramitación urbanística "de forma que la no emisión de informes sectoriales o de licencias en los plazos correspondientes tendrán como efecto que se entenderán como concedidos".

El PP pretende además reducir el tiempo de creación de nuevas viviendas de 10 a 4 años con un plan de choque y una nueva figura, la del proyecto residencial estratégico, que fue anunciada ayer por Alberto Núñez Feijóo dentro de su plan de vivienda , pero que no forma parte de la ley del suelo registrada este viernes.

"En estos momentos no hay un solo texto del Gobierno registrado en el Congreso de los Diputados, tampoco hay ni siquiera una iniciativa del Partido Socialista registrada en el Congreso de los Diputados", ha señalado Martín, recordando que el PSOE retiró la firma de la proposición que presentó junto al PNV.

Según el PP, la medida del Gobierno sirve para aquellos que "tienen pulmón y pueden aguantar el no cobrar la renta del inquilino", pero no a quienes la necesitan para vivir o para pagar, por ejemplo, la residencia de una persona mayor. Además no ven aceptable que esos avales cubran los desperfectos ocasionados.