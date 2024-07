Ser niño tutelado y acceder a la universidad: solo el 1% lo consigue en España

Tan solo el 1% de los jóvenes tutelados en pisos de acogida llegan a la universidad, y los que lo consiguen tienen que compaginar los estudios con algún trabajo que les permita conseguir el dinero suficiente para costearse sus necesidades básicas. Además, toda esta situación se agrava cuando cumplen 18 años ya que se quedan menos protegidos. La salida del hogar familiar se retrasa cada vez más en España, en torno a los 29,8 años, mientras que estos jóvenes, preparados o no, con poca o nula ayuda, se convierten en mayores el día que celebran su 18 aniversario.

Muchos de ellos denuncian que no existe facilidades a la hora de pedir becas o la exención de tasas como si lo hay para personas con discapacidad, deportistas de élite o víctimas de violencia de género, pero para jóvenes en su situación de desamparo y sin hogar, no hay esa facilidad.

En situaciones de conflicto familiar, la demanda educativa se relega y ello deriva en la reprimenda del profesorado. "Incluso cuando hay conocimiento de su realidad, se dan casos como el de un docente que al saber que una de sus alumnas está en acogida hace esta reflexión en alto: "¿Qué haces tú en un centro de menores si no tienes cara de mala? Es decir, el cuerpo docente no entiende que son víctimas de una situación familiar, ellos no son culpables de nada".