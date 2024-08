Exclusiva | Maite Galdeano hace un llamamiento entre lágrimas a su hija, Sofía Suecun, y ataca a Kiko Jiménez: "Es mía y eso a él le mata"

Maite Galdeano anunció que su hija, Sofía Suescun, le había echado de casa y ahora hace un llamamiento para que le deje volver

"Le pido a Dios que te metas en la cabeza de Sofía y que le digas que me perdone, que me acepte en casa como siempre, que me levante le castigo", decía Maite Galdeano

El detonante del conflicto que existe entre Kiko Jiménez y Maite Galdeano: "Me mandó un mensaje muy duro"

Maite Galdeano denunciaba en redes sociales que su hija, Sofía Suescun, le había echado de casa y acusaba a su pareja, Kiko Jiménez, de inducirle a hacerlo. 'TardeAR' nos muestra en exclusiva las primeras declaraciones de Maite, que hace un llamamiento entre lágrimas a su hija pero continúa sus ataques contra Kiko: "A él le pica que es mi niña".

El origen del conflicto entre Maite Galdeano y Sofía Suescun

"Mi hija me ha echado de casa inducida por el ser que tiene al lado", aseguraba Maite Galdeano y Kiko Jiménez estallaba en el programa 'Fiesta'. Nos contaba que tiene "un brote de celos" y que están estudiando lo que dice de ellos tanto en público como en privado.

Es más, la propia Sofía Suescun lanzó un comunicado en el que aseguraba que ha soportado "comportamientos muy desagradables" por parte de su madre durante años y ha decidido decir basta. La exconcursante de 'Supervivientes' asegura que tiene unos "celos tóxicos e irracionales" y comunicaba su decisión: "Voy a priorizar mi felicidad y tranquilidad".

Mientras, Maite se grababa en vídeo viendo las intervenciones en televisión y acusando a Kiko: "Tú le dijiste 'echa a tu madre, o tu madre o yo". Es más, le acusaba de "fingir" las lágrimas: "No te sale".

El llamamiento de Maite Galdeano

Tras la polémica, 'TardeAR' ha podido hablar en exclusiva con Maite, que aparecía muy afectada y entre lágrimas: "Estoy fatal, estoy fatal", decía. Son ya 14 días los que lleva sin hablar con su hija, que le tiene bloqueada, con lo que no puede hablar con ella por ningún medio.

"Ella sigue diciendo que quiere vivir sola ¿Pero esto qué es, Sofía?", se preguntaba Maite, que hacía una petición: "Le pido a Dios que te metas en la cabeza de Sofía y que le digas que me perdone, que me acepte en casa como siempre, que me levante le castigo".

Es más, decía estar "dispuesta" a cambiar su actitud con Kiko Jiménez: "No voy a decir nada del otro". Sin embargo, no dudaba en atacarle: "A él le pica que es mi niña, es mía y eso a él le mata, es mía, es mía, yo la he parido y es mi hija, no es de él y eso a él le repatea".

Maite Galdeano pide perdón a su hija

Muy afectada, Maite decía: "Sofía, por favor, perdóname". Y es que asegura que no puede vivir "sola": "Solo quiero estar con los gatitos, barrer la casa y hacer la comida, lo que hacía yo".

"Sofía ¿Yo era mala? ¿Qué te ha pasado en la cabeza?", se preguntaba Maite, que se disculpaba una vez más en unos términos sorprendentes: "Perdóname, por favor, estoy dispuesta a hacer lo que quieras, a que me piséis la cabeza. Solo quiero estar con mis perros y mis gatos. Perdóname, pero no puedo seguir así, no puedo".

Primeras imágenes de Sofía Suescun