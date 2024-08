El detonante del conflicto que existe entre Kiko Jiménez y Maite Galdeano: "Me mandó un mensaje muy duro"

Sin embargo, 'Fiesta' ha echado la vista atrás y ha recordado el momento en el que todo comenzó a ir mal. Hace aproximadamente un mes ya ocurrió un encontronazo entre yerno y suegra cuando fueron a defender los dos a Sofía Suescun al plató de 'Supervivientes All Stars' .

Durante el programa se notó una tirantez entre ambos y Sandra Barneda no puedo evitar preguntar si había problemas entre ellos. Kiko Jiménez optó por no decir absolutamente nada, pero en cambio Maite contestó a la presentadora que había algún que otro rifirrafe entre ellos, por lo que Kiko abandonó la casa en los días que estuvo Sofía en el reality.

Los presentadores Frank Blanco y Verónica Dulanto han preguntado a Kiko en 'Fiesta' qué es lo que había pasando entre ellos el pasado mes de julio . Kiko Jiménez no ha querido contarlo del todo por respeto a su pareja: "Ese día yo no dije nada por respeto a Sofía y tampoco quiero contarlo ahora. Yo se lo conté en la intimidad a ella".

No obstante, ha matizado que lo que ocurrió hace un mes deja en muy mal lugar a Maite. "No quiero entrar en esos temas porque se sabe que entre Maite o cualquier yerno la relación no es buena. Ella siempre ha intentado boicotear cualquier relación de Sofía con cualquier chico".