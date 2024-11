La profesora 'influencer' que comparte en redes los trucos que aprendió en EEUU para aprender sin aburrirse

Pilar Carnicero es una p rofesora influencer. La zaragozana, que trabajó durante dos años en EEUU como docente descubrió que hay un mundo de imaginación para enseñar sin aburrirse. Desde su cuenta en Instagram, ' English in my bag' comparte su día a día en la enseñanza para ayudar a sus compañeros. En especial, recomienda que aprendan las "rutinas y procedimientos estadounidenses" en los primeros 10 días de clases.

Para no desperdiciar el tirón, la zaragozana comenzó a subir contenido a diario con las actividades y juegos que ella inventa con sus alumnos. "Me gusta que las actividades sean prácticas y que motiven a los niños, por ello intento hacer ejercicios lúdicos", ha contado al periódico local.

La profesora confía en el poder de los contenidos audiovisuales y graba hasta los viajes que hace, pero sobre todo se centra en compartir con sus colegas lo que le ha costado años aprender. En su cuenta 'English in my bag' enseña cómo organiza el correo electrónico o cómo clasificar exámenes para no perder tiempo.