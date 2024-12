Una profesora de Matemáticas, en primero de bachillerato de ciencias, denuncia el bajo nivel de los alumnos: "Cada año que pasa vamos a peor"

"Los alumnos pasan con las materias suspensas, se les promociona para que pasen 4º ESO y no tienen nivel... ¡es que no hay base!", detalla Laura

"Estamos haciendo un ganado de borregos. A mis compañeros les pasa igual, en Lengua no saben expresarse ni redactar...", sentencia

Cada vez son más los docentes que están criticando el sistema educativo de nuestro país y alertan sobre el bajo nivel que tienen los alumnos. Esta vez se ha hecho viral el testimonio de una profesora de Matemáticas, @laurimathteacher, quien da clase en la especialidad de Ciencias de primero de bachillerato y no ha dado crédito con los resultados de los alumnos tras el examen final.

La protagonista es una influencer con más de 300.000 seguidores en Instagram, publica contenido sobre matemáticas y enseña a sus seguidores todo aquello que está relacionado con la asignatura y la educación. Sin embargo, ahora se ha hecho viral su confesión, al hablar abiertamente de los suspensos que hay en su clase y el dilema moral al que se enfrenta.

Laura graba un vídeo tras corregir los exámenes finales de Matemáticas de primero de bachillerato y confiesa cómo se siente al ver los resultados: "No puede ser esto, he puesto unos cuatro o cinco ceros. Estoy entre decepcionada, triste, enfadada... no sabría definir mis sentimientos". Tras esto, la docente no da crédito con lo ocurrido: "¡Un cero! ¿Llevamos tres meses dando materia y no saben nada? Cómo puede ser, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Tengo yo el problema, los alumnos o es el sistema educativo?".

"¿Lo estoy haciendo yo mal? Parece que no, hay otra mucha gente en la clase que ha sacado buenísimas notas... pero es muy 'heavy' que en un bachillerato de ciencias haya este nivel tan catastrófico, es un nivel vergonzoso. Hablo de mi materia, pero al hablar con mis compañeros es igual, en Lengua no saben expresarse o no saben redactar", sentencia la profesora muy enfadada.

El problema: "Los alumnos pasan de curso con materias suspensas y no tienen base"

"El problema principal es que los alumnos vayan pasando con todas las materias suspensas, sin base, sin tener los conocimientos que requiere ese curso para pasar al siguiente y al final se forma una bola que, cuando pasan 4º de la ESO y no tienen ni idea de muchas materias.", señala la docente cuál es el verdadero drama de esta educación.

Tras esto, Laura estalla: "Es que no puede ser que acabes 4º de la ESO sin tener ni idea de matemáticas, porque lo de estos exámenes es de no tener ni idea... ¡es que no hay base!". Además, añade: "La maravillosa ley educativa quiere que vayan pasando de curso, que promocionen y que acaben 4º de la ESO con todas las asignaturas suspensas. ¿Qué cosenguimos? Que acaben con un nivel de...".

"Estamos haciendo un ganado de borregos", sentencia Laura sin dar crédito. Por último, bastante desconcertada, comenta sin tener la solución: "¿Qué hago? Esto no me había pasado nunca, en un bachillerato de ciencias había tenido un suspenso o dos con un cuatro y pico... pero estas notas, con media clase suspensa y con ceros es muy heavy. Cada año a peor, cada año que pasa vamos a peor".

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.