¿Por qué no todos los colegios tienen una enfermera escolar?

Algunas figuras son indispensables en la escuela, en la cabeza de muy pocos entra un centro escolar en el que no existan los profesores. Sin embargo, hay otras figuras que no encontramos de manera tan habitual , como la de las enfermeras y enfermeros escolares, que es mucho menos presente de lo que podemos ver en series de televisión y otras ficciones. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no hay una enfermera o un enfermero escolar en cada centro?

Este puesto no siempre está ocupado, no todas las escuelas tienen una enfermera o enfermero porque no es una obligación legal para ellos, a pesar de que puede ser una figura muy necesaria en un lugar en el que conviven tantos niños durante tantas horas. Esto parece que es algo cada vez más evidente y por eso esta figura es cada vez más frecuente en muchos centros, aunque no en todos. Según los datos del Observatorio de Enfermería Escolar del Consejo General de Enfermería (CGE), España cuenta con una enfermera por cada 8.497 alumnos.