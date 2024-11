¿Por qué los psicólogos educativos no son obligatorios en los colegios?

Cada vez estamos más concienciados de la importancia de cuidar la salud mental, algo que conviene hacer a todas las edades, poniendo especial cuidado en los más jóvenes, que no siempre saben pedir ayuda o tienen las herramientas necesarias para entender lo que les pasa y hacerlo. En estos casos, la figura del psicólogo educativo es esencial, pero no es obligatoria en los colegios, depende de cada uno tenerla o no.