¿Por qué se enfada tanto? ¿Por qué ya no muestra cariño? ¿Cuándo empezó a volverse narcisista? ¿Qué puedo hacer frente a su impulsividad? ¿Y frente a su parsimonia? Estas, y mil preguntas más, nos asaltan cada día en nuestra convivencia con adolescentes y nos instalan en la duda permanente, si tiene demasiados amigos o muy pocos, si ha dejado de ser obediente o si lo estamos sobreprotegiendo, cómo decirle que no, hasta dónde establecer límites, cómo gestionar su relación con las pantallas y con los estudios... Y, sobre todo, cómo aprender a gestionar nuestra propia sensación de culpa en tantas y tantas situaciones cotidianas.

P: Supongo que no en todos los casos, pero es un rasgo común que los adolescentes no se muestran cariñosos. ¿Por qué ocurre esto?

R: Aunque no sucede en todos los casos, sí es bastante común que los adolescentes dejen de mostrarse cariñosos debido a que están en un proceso de construcción de su identidad y buscan marcar distancia de sus padres para reafirmar su independencia. Por otro lado, sienten la necesidad de ser vistos como adultos y pueden percibir las muestras de afecto como algo "infantil" o que atenta contra su imagen frente a los demás. Esto no significa que no necesiten el cariño de sus padres, simplemente lo manifiestan de maneras más sutiles y, en muchas ocasiones, en privado.