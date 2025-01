Como decíamos, no vale de nada escribir una lista infinita de propósitos si luego no los vamos a cumplir. Por tanto, ¿cómo deberían ser esos propósitos para que podamos sostenerlos a corto y largo plazo en el tiempo? Él señala que deben ser específicos, es decir, saber exactamente qué queremos lograr (por ejemplo, "leer un libro al mes" en lugar de "leer más"; “hacer 10 mil pasos al día o salir a correr tres veces en semana” en lugar de “hacer más deporte”); o medibles , esto es indispensable para poder evaluar el progreso.

Y, si hablamos de lo que no debería ser un propósito de Año Nuevo, Jesús Linares, también lo tiene claro. Aquellos propósitos que no están bien definidos no suelen cumplirse. Por ejemplo, objetivos como “ser mejor persona” son muy amplios y quizá no sintetizan aquello que queremos conseguir. Añade a la lista aquellos que están basados en expectativas sociales o externas, es decir, hacer lo que todos hacen; o, por el contrario, demasiado exigentes o perfeccionistas como, por ejemplo, "perder 10 kilos en un mes”; y aquellos que sin margen para la adaptación según avance el tiempo y pueda cambiar el contexto.