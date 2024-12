"No se parecen en nada. Los tumores de los niños no son superficiales, generalmente suelen ser profundos y no son susceptibles de poder hacer prevención como en el melanoma o en el cáncer de mama. En el niño el tumor sucede en el desarrollo y en el adulto en la senectud, lo que conlleva que las diferencias sean brutales", explica Luis Madero López, jefe de oncología pediátrica del Hospital Niño Jesús, para la web de Informativos Telecinco.