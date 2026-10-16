El Gobierno inicia la tramitación del nuevo decreto de universidades tras tumbarlo el Tribunal Supremo

El Tribunal supremo anuló el decreto sobre creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios por su forma, no por su contenido

El Gobierno endurecerá los criterios para crear universidades privadas en el próximo Consejo de Ministros

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El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha retomado el decreto que frena la creación de universidades privadas y que había sido anulado por el Tribunal Supremo por falta de justificación de su tramitación urgente y cumplir con el trámite de consulta previa que le señalaba.

El Ministerio ha abierto la consulta pública previa del proyecto de real decreto de modificación de normativa sobre creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios hasta el 30 de octubre de 2026, con el ánimo de que el contenido del decreto que exigía nuevos requisitos académicos a las nuevas universidades privadas sea aprobado cuanto antes en Consejo de Ministros.

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Vulneración de competencias autonómicas

La semana pasada el Tribunal Supremo estimó un recurso de Baleares por falta de justificación de su tramitación urgente, lo que significaba que no había entrado a debatir el fondo del asunto y concluyó que la omisión del trámite de consulta previa carecía del amparo legalmente exigido.

Para cumplir con este trámite, el Ministerio ha abierto esta consulta en la que se abre un periodo de participación pública.

No obstante, sobre la mesa del alto Tribunal están pendientes todavía los recursos que interpuso la Comunidad de Madrid y la Universidad San Pablo CEU por considerar que el decreto vulnera las competencias autonómicas en materia educativa y "limita injustificadamente la libertad de empresa", y asuntos que sí se refieren al fondo del asunto.

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El 30 de enero de este año, la sala Tercera del Tribunal Supremo rechazó precisamente los recursos de cuatro universidades extranjeras y una española que pedían suspender cautelarmente varios artículos de este decreto -como el referido al número de alumnos que eran necesarios- ya que creía que las alegaciones de la parte actora sobre su pretensión cautelar se referían al fondo del asunto, que requería un análisis detallado.

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Tras la anulación del decreto por su forma y no por su contenido el pasado 8 de octubre, el Ministerio de Universidades anunció que sacaría una nueva norma para aprobarla "lo antes posible"

"No cambia nuestra convicción sobre la necesidad de contar con una regulación que ordene el crecimiento del sistema universitario y garantice su calidad. No nos cruzamos de brazos", señalaron en un comunicado desde el Ministerio en el que recordaban que el decreto anterior había sido tramitado "con todas las garantías" y contó con el aval del Consejo de Estado.