El Ejecutivo aprobará un decreto para frenar la creación de centros de Formación Profesional privados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo aprobará un decreto para frenar la creación de centros de Formación Profesional privados que al igual que ocurre con las universidades pueden convertirse, a su juicio, en "chiringuitos" sin calidad.

"Igual que hicimos con las universidades vamos a poner límites a la apertura de centros privados que no ofrezcan garantías de calidad", ha dicho Sánchez durante la clausura de una jornada sobre la FP y la empresa en la que ha advertido de que "formar técnicos no es un negocio cualquiera".

Sánchez ha valorado el actual "éxito" de la Formación Profesional, pero ha alertado de que necesita un control ante el incremento de los centros privados, cuyas matriculaciones de alumnos casi se han duplicado en los últimos años.

"Vamos a seguir blindando la calidad de la FP, igual que hicimos con las universidades. No rechazamos a las privadas pero si que algunas se conviertan en chiringuitos", ha añadido.