La Policía ha tenido que intervenir y cerrar los accesos al palacio para garantizar la seguridad de la presidenta

Los manifestantes, unos 1.000, han llegado hasta el Palacio de Santoña donde la presidenta ha intervenido en un foro

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Un protesta multitudinaria por la educación pública, en el marco de la cuarta jornada de huelga de los docentes en la Comunidad de Madrid, a las puertas un acto de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha impedido su salida por motivos de seguridad.

Los manifestantes, unos 1.000, según una estimación de CC.OO, han llegado hasta el Palacio de Santoña --calle del Príncipe, 28-- donde la presidenta de la Comunidad de Madrid ha intervenido en un foro sobre longevidad alrededor pasadas las 13 horas.

Ayuso ya ha abandonado el lugar

La Policía ha tenido que intervenir y cerrar los accesos al palacio para garantizar la seguridad de la presidenta con cargas hacia los manifestantes para despejar la zona.

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La Policía se ha desplegado junto a la puerta del edificio, en el que estaba la presidenta regional, que ya ha abandonado el edificio, mientras fuera, cientos de personas se manifiestan para reclamar una mejora de las condiciones de la educación pública al grito de "somos docentes, no delincuentes"