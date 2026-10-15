El delegado del Gobierno en Madrid pide perdón por la carga policial durante la protesta en la UCM

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La huelga educativa indefinida en Madrid ha arrancado con una polémica actuación policial en la Universidad Complutense, donde los antidisturbios repartieron porrazos a estudiantes y profesores. Los antidisturbios cargaron con contundencia contra un grupo de estudiantes que cortaba una de las carreteras del Campus. La dirección del centro de estudios ha pedido explicaciones y el Delegado del Gobierno en Madrid, además de pedir perdón, ha asegurado que se investigará lo ocurrido. Las protestas se mantienen, este jueves, en la UCM, donde unos 300 alumnos han pasado la noche encerrados en la Facultad de Ciencias de la Información.

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha condenado las cargas policiales que se han producido este miércoles en la Ciudad Universitaria durante las movilizaciones por la huelga educativa y ha mostrado su profunda preocupación por esta actuación, en un comunicado.

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Hay cinco detenidos, dos agentes heridos y según los organizadores seis estudiantes han acabado en el hospital. "Nos hemos puesto en contacto tanto con el rectorado como con delegación del gobierno para entender", han reclamado las autoridades universitarias. Además, ha solicitado que se agilicen al máximo las diligencias para facilitar la pronta puesta en libertad de las personas detenidas.

El Gobierno pide a la policía que investigue su actuación

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín ha solicitado una investigación urgente por parte de la propia Policía Nacional sobre la actuación de los antidisturbios y la adopción inmediata de las medidas que sean pertinentes.

"Esta mañana hemos visto imágenes muy duras que nos duelen a todos. Al igual que no se debe tolerar ninguna agresión a la Policía, la respuesta de ésta siempre debe ser proporcionada", ha asegurado el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid.

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Francisco Martín, que ha pedido perdón por lo ocurrido, ha defendido la profesionalidad de la Policía, aunque ha resaltado que "cuando las actuaciones no son proporcionadas, deben adoptarse medidas y debe haber consecuencias", garantizando que velará por ello desde su responsabilidad.

"La Policía acudió a esa zona de la Ciudad Universitaria tras recibir varias llamadas que indicaban que había cortes en las calles y que había personas embozadas en una concentración", según Martín. "Cuando ha llegado, la Policía ha dispuesto un cordón policial" y "los manifestantes han intentado rebasarlo", ha asegurado. Ha sido en este momento en el que "ha habido alguna agresión a los policías, que ha sido ha sido detonante de esa reacción, que debiera haber sido proporcionada".

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En la Universidad Complutense, este jueves, están previstas nuevas movilizaciones de parte del profesorado y también del alumnado y muchos de ellos han pasado ya su segunda noche encerrados en la Facultad de Ciencias de la Información y aseguran que no van a dejar de luchar. Alrededor de 300 universitarios ya han salido con las pancartas después de una noche de encierro.