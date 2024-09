Jorge Rey, el joven de las cabañuelas, aclara si es posible que llegue una nueva 'Filomena' este invierno

"Hay algunos que me preguntan si realmente llega una Filomena. Como comenté hace bastante, llegará un otoño con frío de invierno adelantado y así lo hemos notado estas últimas semanas. Septiembre nos ha traído un descenso de los embalses, es decir, muchas más lluvias, sobre todo, si lo comparamos con estos últimos años. Por otro lado, comenzamos la llegada de octubre con ese respaldo de que el frío se irá adelantando este otoño. Es verdad que hemos hablado de algunos fenómenos importantes de cara a este próximo mes de octubre, pero no podemos confundir la llegada de unos fenómenos importantes que puedan relacionarse incluso con la bajada de cotas, no podemos relacionarlo con la llegada de una Filomena", continúa.