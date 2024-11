Última hora de la DANA en España | Recuperado el 64 % de la operatividad del alcantarillado en la zona afectada

Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife, en aviso por lluvias

La Aemet anuncia lluvias abundantes en Extremadura y el oeste de Andalucía

Cómo la DANA puede trastocar los planes de crecimiento económico para España: el objetivo de déficit al 3%, en riesgo

La segunda DANA que ha asolado España en apenas quince días nos ha dejado este viernes, el mismo día que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareció en Les Corts para dar explicaciones de la tragedia del 29 de octubre. Mazón no dimitió, ni destituyó a nadie, -como muchos esperaban- pero sí anunció una nueva consejería de emergencias y prometió no presentarse a la reelección, si no era capaz de liderar la recuperación.

Mientras en el plano climatológico, este sábado una borrasca fría aislada afectará al sudoeste de la Península y norte de Canarias, dejando probables precipitaciones en el archipiélago y en amplias zonas del tercio occidental peninsular, según la Aemet. En Canarias cinco islas están en aviso por lluvias: