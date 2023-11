La reacción de Feijóo en la manifestación de Madrid contra la amnistía: asegura que protestarán hasta que haya elecciones

"No tengáis ninguna duda que si se me ocurriese acordar lo que está pactando Pedro Sánchez, habría una gran huelga general en toda España ", ha asegurado Feijóo en la manifestación del PP en Madrid contra la amnistía y la investidura de Sánchez, la central de las convocadas por la formación en las plazas de las 52 capitales de provincia.

"Hoy nos manifestamos para que no nos roben ni nuestra democracia ni nuestro Estado de Derecho. Y lo vamos a conseguir, porque España no se rinde, España no se rendirá, España es mucho más fuerte que la ambición de Pedro Sánchez y que el golpismo de Carles Puigdemont", ha arengado el alcalde madrileño ante los miles de concentrados, que portaban banderas de España y de la Unión Europea. Almeida ha querido transmitir "un mensaje de esperanza y de confianza" en un momento que reconoce que no es "bueno" ni fácil para los españoles si bien ha recalcado que "no son los peores tiempos que ha pasado España".