Detenidas 13 personas, entre ellas cinco menores, y seis heridos en la novena noche de protestas en Ferraz

Otras de las frases más repetidas han sido "Pedro Sánchez hijo de puta" y " Pedro Sánchez a prisión ", mientras también se ha acusado al PSOE de "golpista" y a sus dirigentes de "come gambas", así como se ha afirmado que la sede de los socialistas es "un puticlub".

Además de cargar contra el PSOE, también ha habido críticas al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , por su ausencia en la manifestación: "Dónde está, no se ve, el gallego del PP. Asimismo, los manifestantes han coreado el nombre de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Ayuso, Ayuso", han clamado, para, acto seguido, gritar "PSOE, PP, la misma mierda es".

Por otra parte, se ha oído proclamas racistas como "moros no, España no es un zoo", o "España es cristiana, no musulmana". Además, un grupo de manifestantes ha cantado el 'Cara al sol' y han vitoreado el nombre de Primo de Rivera.