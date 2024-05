Feijóo citará a Pedro Sánchez en el Senado para dar explicaciones sobre su mujer, Begoña Gómez

Alberto Núñez Feijóo citará a Pedro Sánchez en el Senado por el 'caso' Begoña Gómez

Pedro Sánchez se mostró dispuesto a ir al Senado pero avisó al líder de PP: "Si quiere llevar a mi esposa, será su responsabilidad"

Así te hemos contado la comparecencia de Pedro Sánchez en la que ha anunciado el de reconocimiento de Palestina como Estado

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo citará a Pedro Sánchez en el Senado para que de explicaciones de las acusaciones de tráfico de influencias de su mujer Begoña Gómez, que un juzgado está analizando -la Guardia Civil parece no ver delito en las mismas-. "Como no ha dado explicaciones en el Congreso tendrá que hacerlo en el Senado". Sánchez ha recalcado que él no tiene "ningún problema en responder" allí y le ha pedido que no le trate de "amenazar" llevarle a la comisión de investigación de la Cámara Alta sobre el llamado 'caso Koldo', dado que está "encantado" de comparecer. Y a renglón seguido, ha añadido: "Si quiere llevar a mi esposa a comparecer en el Senado, será su responsabilidad, pero irá también, encantada".

"El resumen de lo que ha ocurrido hoy podría ser que, una vez más, usted no ha dado explicaciones sobre las preguntas bien sencillas, concretamente formuladas, que le he hecho, máximo cuando ustedes consideran que estoy haciendo preguntas sobre una institución del Estado", ha dicho con ironía Feijóo en su pregunta de control en el Pleno del Congreso.

En el debate previo de seis horas que se ha celebrado en el Congreso, Sánchez ha afirmado que él ya ha dado" explicaciones claras" sobre su pareja. "Lo vuelvo a repetir, ella es una profesional de primera que no ha hecho nada irregular ni reprochable. Pero a usted eso no le importa, no le importa, a usted no le interesa la verdad", ha dicho.

Así, ha insistido en que al PP "no le importa" lo que "haya dicho la Audiencia Nacional, o la Fiscalía, o la Oficina de Conflicto de Intereses, o la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil" porque lo único que le interesa al PP es "la destrucción del adversario político" y "poder ganar en periódicos y en tribunales lo que no pudo ganar en las urnas el pasado 23 de julio".

Feijóo: "Esto sigue abierto"

Ante esas manifestaciones, Feijóo ha asegurado en su réplica que él no ha acudido al Congreso a "prejuzgar" ni lo hará "jamás", recordando que lleva "30 años en esto". Eso sí, ha dicho a Sánchez que "tan seguro no estará cuando ha venido a mezclar" en la misma comparecencia las actividades de su esposa con varios asuntos, como Palestina, Gibraltar o Ucrania.

"Permítame decirle que quien ha tratado a su esposa como si ya estuviese encausada es usted. Usted la puso bajo el foco de su drama adolescente, usted, el que se maneja con evasivas y solo habla ante los medios afines, es usted el que tiene en su mano las explicaciones que niega en las Cortes Generales", ha enfatizado.

Por eso, ha pedido saber si Sánchez ha preguntado a su esposa "para qué firmó papeles inútiles que la pueden involucrar en un proceso penal" y si le consta que su mujer está "investigada en un juzgado de Madrid", subrayando que ese juzgado de Madrid "hace unos momentos acaba de citar a seis empresarios" como testigos "en la causa de corrupción y de tráfico de influencias". "Es decir, esto sigue abierto, ¿verdad, señor Sánchez?", ha exclamado.

Feijóo ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se ahorre los "numeritos" ni "vaya de víctima" y dé las explicaciones claras que exige su cargo sobre las actividades de su mujer, Begoña Gómez. En respuesta a la comparecencia de Sánchez en el Congreso, el jefe de la oposición ha denunciado los aspavientos del Gobierno con Argentina y le ha recordado al líder socialista que él y su vicepresidenta mintieron en el Congreso sobre su pareja y acusaron de corrupción a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. No solo eso. Han pedido de forma reiterada su dimisión en el Congreso por el caso del presunto fraude a Hacienda de su pareja.

"¿Cuántas veces se ha disculpado usted o su Vicepresidenta, que ahora resulta que no recuerdan nada?", ha afeado Feijóo.

También ha denunciado las críticas de Sánchez a la "máquina del fango" de PP y Vox: "Habla de la ultraderecha con todo lo que sabemos y con todo lo que sabe que queda por salir. No vaya de víctima porque no lo es, vaya de presidente, dé las explicaciones claras que le exige su cargo, quiera o no, le guste o no, es una salida más digna".

Además, ha preguntado al presidente del Gobierno si sabía que su mujer recomendaba empresas contratistas de su Gobierno, para subrayar que a él no le corresponde dirimir si es legal o no, lo que compete a los jueces, pero que sí le puede decir "que está mal, que no es ético ni es estético".

Feijóo también le ha dicho que si presume de los resultados electorales del PSC -cuando se hace "un Bolaños", según lo ha expresado-, tendría sentido si no dependiese Salvador Illa para gobernar del independentismo, pero como está a expensas de ERC, ha añadido: "La vida sigue igual para usted, señor Sánchez".

Feijóo ha concluido su intervención inicial con un mensaje electoral para las europeas, señalando que "el voto que más le va a doler a Sánchez es el voto al PP", mientras que, en su opinión, votar a otros partidos, aunque también se opongan a la acción de Gobierno, son "un obstáculo" en ese sentido; "Porque a Sánchez le medirán con nosotros", ha argüido.

El PSOE anima a Feijóo a acudir a los tribunales

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de lanzar "acusaciones falsas, sin pruebas y sin datos" sobre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, preguntándole por qué no lo lleva a los tribunales y apostilllando que "lo contrario es fango".

"Con todo lo que asegura sobre el presidente, con todo lo que dice que está demostrado, con todo lo que nos ha soltado aquí, ¿por qué no va a los tribunales? Porque lo contrario es fango", ha espetado Patxi López a la bancada del PP durante su intervención en el Congreso.

El portavoz socialista ha hecho referencia durante gran parte de su intervención a hablar de "la máquina del fango" para defender a Sánchez y su esposa: "Intentar que sea el inocente y no el acusador el que tenga que demostrar su inocencia, eso es extender el fango".

En este contexto, ha arremetido contra los 'populares' por "acusar sin pruebas, ensuciar por estrategia política, atacar de manera impúdica sin indicios, sin datos que se sostengan al presidente del Gobierno y a su mujer, en contra incluso de la investigación de la Guardia Civil".

