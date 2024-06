Armengol ofrece a Prohens los votos del PSIB para echar a Le Senne y el PP lo rechaza

Los 'populares' de Marga Prohens han rechazado la oferta. No solo eso. Consideran que el partido de Francina Armengo l "no tiene ninguna credibilidad sobre este tema" porque "cada vez que el PSOE ha tenido ocasión ha utilizado sus votos en beneficio de Vox".

El PP reprocha al PSOE que no se abstuviera en la investidura de Prohens y haber votado en contra de varias partidas presupuestarias. Resaltan que si tuviera que elegirse un nuevo president, el PP suma más que toda la izquierda en el Parlament de Baleares , con lo que no necesitaría los votos del PSOE

El PP asegura haber "condenado de manera contundente" el episodio protagonizado por Le Senne la semana pasada y pide a todos los grupos "hacer una reflexión para rebajar la tensión y la crispación, ante un clima irrespirable". En particular, instan a Armengol "que como secretaria general del PSIB reflexione también y no contribuya a una crispación y a una tensión que no se merecen los ciudadanos de las Illes Balears".