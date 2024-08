Alberto Núñez Feijóo dice que el PSOE pide contratos de la empresa de su hermana para "tapar su corrupción"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , considera que el PSOE y el Gobierno están poniendo el "ventilador" al pedirle explicaciones sobre los contratos de la Xunta de Galicia con la empresa en la que trabaja su hermana y lo atribuye a "intentar tapar todos los casos de corrupción" que afectan al entorno de Pedro Sánchez y al partido. Tras subrayar que no tiene nada que "ocultar" tras 30 años dedicados al servicio público, ha aconsejado a los socialistas que no sigan "haciendo el ridículo" porque "lo único que acredita es su desesperación".

"Yo lamento la situación procesal de la familia del señor Sánchez y lamento la situación del PSOE o del Gobierno, pero si lo que pretenden es poner el ventilador, además de tomar el pelo a los españoles, me parece que es una estrategia tan infantil que delata claramente lo que quieren ocultar", ha declarado Feijóo en una entrevista con Europa Press, a la que acude con gafas oscuras tras la operación de desprendimiento de retina a la que se sometió este verano.

Feijóo ha subrayado que el Grupo Eulen es una empresa "multinacional" que "da empleo a más de 75.000 personas ", "factura más de 1.000 millones de euros " y "contrata con todas las administraciones públicas". Y ha añadido que su hermana, que "no tiene una acción de esa empresa", es una trabajadora "por cuenta ajena".

Feijóo ha indicado que el PSOE llegó a pedir en la comisión de las mascarillas del Congreso "las declaraciones de la renta" de su hermana e "información sobre su actividad laboral". "Ningún problema, que pidan lo que quieran, que no hay nada que ocultar. No soy como ellos", ha declarado, para añadir que "la cortina de humo es tan soez" que, a su juicio, muestra que el PSOE está "preocupado" por los casos que le afectan.