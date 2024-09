El audio de Begoña Gómez ante el juez Peinado en el que este obliga a hablar a la mujer del presidente: "No voy a declarar"

La mujer del presidente del Gobierno acudió a la sexta planta del complejo judicial de Plaza Castilla y se acogió a su derecho a no declarar. La sesión tiene una duración de dos minutos y medio. Lo más destacado del audio es cómo el juez Peinado interrumpió al abogado de Begoña Gómez cuando dijo que su representada se acogía a su derecho a no declarar . El magistrado exigió que fuera la propia investigada la que lo indicara.

Juez : "Mire, se encuentra en esta sala en calidad de investigada por un presunto delito de corrupción en los negocios y un presunto delito de tráfico de influencias. Como investigada, la Constitución le otorga los derechos de los que le acaba de informar el señor letrado de la Administración de Justicia de este juzgado, y le voy a recordar que el primero de ellos es el derecho a no declarar si no lo desea. También tiene derecho a ser asistida de un letrado que es el señor que se encuentra sentado a su derecha. ¿Usted ya tiene conocimiento de los hechos de los se trata en esta investigación? La denuncia inicial se le dio traslado a través de la notificación que se le hizo llegar a su domicilio y que fue firmada por su letrado y de la querella que posteriormente se ha admitido se le dio traslado el día 5 de julio. Ahora le voy a preguntar si desear declarar o prefiere acogerse a su derecho a declararse".

Antonio Camacho, abogado de Begoña Gómez: "Señoría, con carácter previo. Mi representada no va a declarar, conoce perfectamente el contenido del auto que dictó su señoría el día 1 de julio. La tesis de esta defensa es que este procedimiento carece de objeto y lo hemos puesto de manifiesto en el recurso de apelación. Es evidente que mi cliente no quiere esconderse ni tampoco quiere evitar las explicaciones, pero esta defensa le ha recomendado que no declare, porque consideramos que en este procedimiento hasta que se resuelva por la audiencia la determinación del objeto no está claro qué es lo que se está investigando. Por lo tanto se acoge a su derecho a no declarar".