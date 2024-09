El audio de Juan Carlos Barrabés ante el juez Peinado: "Siempre fui a La Moncloa por invitación"

El responsable de la empresa Innova Next SL, en el marco de la investigación que se sigue contra Begoña Gómez por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias, ha comparecido como testigo en Plaza Castilla. Durante su declaración, a la cual ha tenido acceso Informativos Telecinco, Barrabés respondió a las preguntas del magistrado sin incriminar a Begoña Gómez y con plena atención en su defensa .

Barrabés comenzó su comparecencia respondiendo sobre su trayectoria académica , asegurando que estudió "Turismo en un centro privado" y que es "una persona hecha a sí misma". "No tengo una titulación académica, pero sí muchos cursos", ha apuntado, antes de indicar: "El mundo mío siempre ha sido el mundo de la innovación. La innovación es un mundo que va cambiando. Comenzó con la tecnología y ahora hay innovaciones, ahora pasa por la sostenibilidad y depende de la época".

Al ser preguntado sobre si conoce a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez, el empresario ha afirmado que no tiene "una relación de amistad con Pedro Sánchez", pero ha admitido que estuvo "cuatro o cinco veces en Moncloa". "Habré ido cuatro o cinco veces. No quiero decir una cifra exacta. Lo puedo mirar exactamente, pero algo así. Diría que como varias veces a ver a Begoña Gómez por el tema del Máster y luego fui a ver a Pedro Sánchez, pues no sé, una vez o dos. Y ya está".