El Congreso insta al Gobierno a reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela con el no del PSOE y la abstención de Ábalos

Los siete diputados de Junts anunciaron que no iban a participar este miércoles en las votaciones del Pleno del Congreso, lo que puede facilitar que salgan adelante iniciativas de la oposición. Según han explicado desde el partido, sus parlamentarios han decidido abandonar la Cámara para volver a Cataluña a participar en las movilizaciones convocadas con motivo de la Diada.

Sale así adelante una iniciativa presentada por los populares y que los socialistas no respaldan. El Gobierno dice que trabaja en una posición común en Europa y Sanchez ha recalcado que siempre han defendido la publicación de las actas electorales . El líder del PP reprocha que el ejecutivo no reconozca claramente a Edmundo Gonzalez como vencedor.

El gobierno pierde al PNV en esta votación, pero esto no significa que los nacionalistas vascos pongan en peligro la viabilidad de la Legislatura. Para el Ejecutivo son socios de fiar no como los independentistas de Junts que recuerdan constantemente a Sánchez que depende de ellos.

Los nacionalistas, a través de su viceportavoz parlamentaria, Olalla Rodil; justificaron su 'no' a la proposición porque entienden que se trata de una "injerencia" en los asuntos internos de un país . Por su parte, los socialistas se decantaron por la abstención debido a que, como expuso la diputada Paloma Castro, consideran que la situación del pueblo venezolano requiere "actuar con coherencia, prudencia y diálogo", algo que no aprecian en una "estrategia" enfocada a "soltar bombas de racimo para hacer daño al Gobierno".

El debate lo abrió Paula Prado poniendo el foco en que las elecciones de julio en Venezuela fueron "de todo menos libres, democráticas, transparentes" para, a renglón seguido, invitar al PSdeG a aclarar si está "más cerca" de Felipe González, crítico con el gobierno de Maduro, o "de Pedro Sánchez y su ministro de exteriores in pectore", en alusión a José Luis Rodríguez Zapatero.

Al BNG, la del PP animó a su líder, Ana Pontón, a "mirar a la cara de los venezolanos que dejaron a sus familias y amigos en su país y decirles que defienden a Maduro". Ya en su turno de cierre y después de que Rodil y Castro la acusasen de "crispar" y "montar un circo" usando al pueblo venezolano, Prado elevó sus críticas y preguntó a la oposición "qué les parecería" si después de las elecciones autonómicas el presidente gallego, Alfonso Rueda, mandase a la Policía Autonómica "a detener a Pontón o (José Ramón Gómez) Besteiro porque no les gustó el resultado de las elecciones". "Eso es lo que quiere Maduro", ha apostillado.

Frente al argumento del BNG de no incurrir en injerencias en los asuntos internos de un país y luego de que Rodil afease a los populares de "no proocuparle un mínimo la democracia, la paz o la vida" como, a su juicio, evidencia la "falta" de rechazo al "genocidio" en Palestina; Prado ha replicado al BNG que son "víctimas de sus contradiciones" como demuestra que "se pongan del lado de Putin" en el conflicto en Ucrania o "no digan nada del terrorismo de Hamas, que decapitó a niños y quemó a mujeres". "Hablen de eso también", ha dicho la popular.