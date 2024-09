María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, en Informativos Telecinco: "Me siento amenazada todos los días"

La líder de la oposición venezolana, que ha asegurado que se siente amenazada "todos los días" , espera que salga adelante la votación este miércoles, ya que es "clave" el reconocimiento a Edmundo González para resolver una "crisis dramática que dura ya 25 años" . El candidato de la oposición a la presidencia ha abandonado su país y ha viajado hasta el nuestro para recibir asilo político, a la espera de si la situación da un giro. El PSOE opta por el 'no' ante la posibilidad del reconocimiento, ya que prefiere esperar a que se publiquen las actas oficiales, pero el PNV, uno de sus socios, votará 'sí' .

María Corina Machado afirma que no cree que la salida de Edmundo González de Venezuela haya aliviado al régimen de Nicolás Maduro: "Creo que era su intención al forzarlo y al presionarlo para hacerlo, pero una vez más se equivocan, porque nosotros hoy tenemos al presidente electo de Venezuela seguro , fuera del país , y la lucha de los venezolanos, tanto fuera como dentro, continúa cada día con más fuerza, con más respaldos y más aliados".

La líder de la oposición no encuentra palabras de agradecimiento para los varios cientos de venezolanos que se han reunido esta jornada en Madrid en apoyo a Edmundo González: "Es increíblemente emocionante ver ese apoyo por parte del pueblo español y la disposición de los venezolanos que están allá. Eso retumba en el mundo entero y, además, va acompañado de este debate hoy en el Congreso, donde vemos que la soberanía popular, la victoria de Edmundo González, el mundo entero la reconoce. Y no estamos solos los venezolanos. A España le duele lo que ocurre en Venezuela y entiende lo clave y determinante que es, no solo para Venezuela y la región, sino para Iberoamérica, lograr resolver esta crisis dramática que ya tiene 25 años".