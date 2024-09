Martina Velarde, líder de Podemos en Andalucía, se defiende de los ataques sexistas por su vestido en el Congreso: "Ahórrense las campañas"

“El otro día llevaba una chaqueta y un vestido, tenía calor y no me la puse más y se olvidó en la cafetería, pero vistas las reacciones voy a pasar de las chaquetas”, ha destacado la líder de Podemos Andalucía en otro mensaje, que asegura que está "contenta" con su físico: "Ahórrense las campañas”. Velarde ha adjuntado en su perfil de X una foto suya luciendo el vestido blanco que tantos ataques sexistas y machistas ha generado: “Me pongo lo que me da la gana, lo demás se lo vas a decir al juez”.