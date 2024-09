Pedro Sánchez recibe el premio de la ONU 'He For She' por sus políticas feministas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha recibido este martes el premio de la ONU 'He for She' que reconoce su trabajo por la promoción de la paridad y la igualdad de género en España y ha reivindicado el activismo feminista en las relaciones internacionales.

"Debemos alzar la voz y recordar al mundo que por desgracia la igualdad de género no es una realidad sino todavía una aspiración, no un lujo sino una necesidad, no un capricho progresista sino un derecho humano básico que nos atañe a todos", ha defendido Sánchez durante su intervención en el evento de la Alianza 'He For She', con motivo de su X aniversario, en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York.