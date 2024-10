Juan Lobato defiende a Ayuso y Feijóo frente a Nicolás Maduro: "No son una falangista, ni un ladrón"

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato , ha pedido al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que "no insulte" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, " que no es una falangista", ni al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "que no es un ladrón".

"Le exijo a Maduro que no se dedique a insultar a la presidenta de todos los madrileños, que no es una falangista, ni al presidente del PP de España, que no es un ladrón", ha recalcado Lobato, quien ha agregado que Ayuso "no se merece ser insultada por un presidente de Venezuela como Nicolás Maduro".