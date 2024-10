La situación crítica de Chivas por la DANA: sin luz, víveres ni agua potable mientras esperan tener "centenares" de fallecidos

Por otro lado, Fort informa que han enido que desalojar cuatro edificios por amenaza de derrumbe y no ha descartado que puedan haber más, lamentando el "pillaje" y los robos en fábricas que están sufriendo.

La política ha asegurado que necesitan "urgentemente agua y víveres" porque "en la calle ya hay vecinos dándose guantazos para obtenerlos", y ha detallado que el pozo Solana, que suministra agua potable al municipio, sufre una avería eléctrica y no funciona.

"Necesitamos que Iberdrola solucione el problema sí o sí. Eso me daría iluminación a casi todo el pueblo y sobre todo, agua potable. También se arreglaría el problema de conexión porque la mayoría de compañías de comunicación no pueden operar porque no tienen electricidad", ha remarcado.