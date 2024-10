La historia de Mahmoud, Mari Cruz y Alejandra, entre los españoles que no abandonan el Líbano

Mahmoud Choucair es un médico español de origen palestino. Trabaja en el hospital americano en Beirut y solo hay una razón por la que no se ha marchado: “Si yo soy médico para tomar un café en la Puerta del Sol, también soy médico para oír las bombas de Beirut y estar en urgencias”

En más de 40 años de profesión no ha visto imágenes peores que en esta crisis. “Llegar a urgencias jóvenes, niños, con manos mutiladas, que faltan dedos, que bombardean con fósforo blanco que está prohibido”.

A Rosa Vizoso, su mujer , la guerra la pilló de visita en Madrid. En el Líbano crio a sus hijas, a veces entre bombas. “Mira, yo decía: que yo me muera, pero que a mi hija no le pase nada”, cuenta.

“Son médicos y no se pueden ir. Estoy mucho más tranquila estando cerca de ellos que alejándome. No tengo miedo porque no sé”, expresa.