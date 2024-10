Yolanda Díaz, contra la medida de Pedro Sánchez: la solución a los alquileres no es dar "dinero a los rentistas"

La ministra de Trabajo y Economía Social ha asegurado que la solución al aumento del precio de los alquileres no pasa por dar " dinero a los rentistas o en forma de ayudas" . Estas palabras han sido contadas por Yolanda Díaz en la jornada 'World in Progress', en la que ha respondido de este modo al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de destinar 200 millones a ayudas para que los jóvenes puedan alquilar.

Díaz ha asegurado que se debe intervenir el mercado de la vivienda y regularlo por ley , y ha puesto como ejemplo la necesidad de modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para limitar los alquileres turísticos y de temporada, y gravarlos con el 21% del IVA. Por otro lado, ha defendido otras medidas como limitar "con carácter temporal" la compra de viviendas que no se destinen a alquileres, en sus palabras, justos o para primera vivienda en los barrios más tensionados.

"Debe ser de manera temporal para bajar la presión especulativa de nuestros barrios ", ha añadido la vicepresidenta. Además, la vicepresidenta se pronuncia frente a una posible desobedienci de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, Díaz ha dicho que si no se cumple la ley, se deben "retirar las ayudas públicas que puedan recibir".

La vicepresidenta ha apuntado que la reducción de la jornada laboral "debe ser por ley" para que englobe a todos los asalariados del país. Otro de los aspectos que analiza es que, tras 40 años, la negociación colectiva no ha logrado reducir las horas de trabajo: "La argucia por la negociación colectiva permitiría que el 'statu quo' permanezca como está".

Yolanda ha subrayado que las nuevas generaciones "no comprenden que la vida sea solo trabajar" y que la tecnología ayuda a que, en sus palabras, no tengan que vivir y trabajar como sus padres. "Le pido a la patronal que mire a las generaciones de nuestro país. Le pido a la patronal que los mire y que explique por qué 40 años después no es posible reducir la jornada laboral media hora al día. Tenemos tecnología, tenemos productividad", ha sentenciado.