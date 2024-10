El Congreso debate una iniciativa del PP para prohibir que etarras no arrepentidos puedan presentarse en las listas electorales

El pleno del Congreso debate este martes una iniciativa del PP para reformar la ley electoral y prohibir que los condenados por terrorismo puedan presentarse a las elecciones si no se han arrepentido y han pedido perdón a las víctimas y si no han colaborado con la Justicia.

La proposición implica reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para que no puedan ser candidatos los condenados por terrorismo que no acrediten documentalmente su rechazo al terrorismo, su arrepentimiento, su petición de perdón a las víctimas y su compromiso de colaboración con la Justicia para esclarecer los crímenes todavía no resueltos.