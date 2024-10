El Senado frena la reforma que rebaja las penas a presos etarras y la devuelve al Congreso

Según esta interpretación de la Presidencia del Senado, la reforma legal no se publicará en el BOE directamente al no haberse modificado el texto durante su tramitación en la Cámara Alta, como se creía en un primer momento, y se devolverá al Congreso para que levante ese "veto".

"Desde el Grupo Parlamentario Popular, decimos una vez más, alto y claro, no y mil veces no, a este infamia e indecente proyecto de ley. Por los que están aquí y por los que ya no están, no y mil veces no", ha concluido Marimar Blanco.