El PSOE presentará una querella por injurias y calumnias contra el PP tras la decisión de la Audiencia Nacional de no admitir a trámite la querella del PP en contra de los socialistas por supuesta financiación ilegal.

Así lo ha anunciado la dirigente socialista Enma López en un mensaje enviado a los medios, en el que ha resaltado que el PSOE estaba "muy tranquilo porque no había nada" en su contra y "así lo demuestra" la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

El juez considera que no hay indicios suficientes para admitir a trámite la querella y recuerda que, "con carácter general, una noticia por sí sola, no legitima a ningún accionante popular para convertir el relato periodístico en un relato de hechos punibles desencadenantes del proceso penal. Se precisa algo más"

A juicio del PSOE, esta decisión demuestra que " no ha habido nada ", tal como venían defendiendo en la última semana, que es el tiempo que ha durado la querella del PP, presentada el pasado lunes.

En ese sentido dice que en España "la carga de la prueba no funciona así" y por tanto quien acusa "debe aportar pruebas". "No puede ser que se exija a los acusados precisamente que tengamos que defendernos. No puede ser", reprocha. Por tanto, señala, presentarán esta querella "con tiempo y con calma y haciendo las cosas bien".