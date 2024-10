Margarita Robles, sobre los desaparecidos de la DANA: "Muchas personas estaban en plantas bajas y pueden estar allí atrapadas"

"Pero mañana, con el mejor tiempo, esa labor de búsqueda será una búsqueda muy importante de rescate. Y también, el achicar agua, que es esencial. Se va a incrementar, si fuera necesario, no solo el número de militares, sino de drones y helicópteros. Y muy importante es la labor de los perros para ver en el fango, en todo el lugar del barro. Hay muchos vehículos que están apilados. Y muchas personas que estaban en plantas bajas que no pudieron subir a unas plantas superiores y que, por tanto, pueden estar de alguna manera allí atrapadas. Así que la labor es muy intensa, muy dura. La gente lo sabe, cuando llega la UME ponen un componente muy importante, el de humanidad. Ellos sufren el dolor de las personas, la pérdida de las personas, como si fuera propia. Son hombres y mujeres que están preparados, pero al mismo tiempo tienen ese componente de gran profesionalidad y humanidad. Es muy importante que la gente sepa que hasta que no se rescate a la última persona, hasta que no podamos dar una situación de normalidad, la UME y el Ejército va a estar el tiempo que sea necesario", ha sentenciado.