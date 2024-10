Antonio y su búsqueda desesperada en Paiporta: "Vi a mi mujer y al bebé pidiendo auxilio desde el techo”

La familia de las desaparecidas lleva desde este martes por la noche buscándolas sin descanso. El marido de Lourdes tuvo que permanecer en un refugio tras ser rescatado tenía esperanzas de reencontrarse con su mujer e hija en ese espacio, pero que, al no verlas, se puso muy nervioso, tanto que incluso “hubo un guardia civil que me dijo que recordaba haberlas socorrido, pero no sé si me lo dijo para tranquilizarme".

La imagen que no logra borrar Toni de su cabeza se la relata emocionado a Tardear “Yo conseguí salir del coche y cuando intenté sacar al bebé la corriente me llevó y tropecé con algo. El coche se fue por otro lado y vi a mi mujer y al bebé pidiendo auxilio desde el techo, pero ya no vi más”, aseguraba Toni. "En 15 minutos pasamos de tener el piso seco a tener los coches flotando, yo pude llegar a la rotonda. Voy a intentar salir y cojo a la chiquilla, pero la corriente me separó del coche, me desplazó varios metros. El coche estaba anclado a una señal, pero se movió. Y vi cómo se las llevaba".