Víctor de Aldama cuenta al juez que Santos Cerdán recibió 15.000 euros en un sobre, que dio 250.000 a Ábalos y 100.000 a Koldo

El presunto conseguidor de la 'trama Koldo', Víctor de Aldama, ha asegurado este jueves en su declaración voluntaria en la Audiencia Nacional que el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, recibió un sobre con 15.000 euros, que dio 250.000 euros al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y otros 100.000 al que fuera asesor de este último, Koldo García, así como que el que fue presidente canario y ahora ministro, Ángel Víctor Torres, pidió 50.000. El desmentido de Santos Cerdán no ha tardado: "Yo no he recibido dinero, el presidente del Gobierno no recibe dinero".