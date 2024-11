Luis Alberto Escolano y César Moreno García, socios de Víctor de Aldama, se desvinculan de la trama ante el juez

"Prácticamente su testimonio no ha aportado nada nuevo sobre lo que realmente a nuestro entender es importante. Y es cómo mediante estas sociedades --extranjeras-- se pretendió por parte de algunos funcionarios un beneficio para poder conseguir una licencia como broker o distribuidor de productos farmacéuticos", ha detallado.

No obstante, se ha acordado que esa comparecencia se celebre el martes , junto a las declaraciones de los también investigados Javier Serrano Costumero y María Piedad Losada Romo --quien fuera secretaria de De Aldama--.

Al día siguiente, De Aldama volvió a chatear. "Por favor decirme lo de los tickets que va quien sabéis el domingo y ahora sí que no quiero líos", avisó. Díaz Tapia, por su parte, respondió: "Hablo con ellos para que lo dejen preparado".

Los análisis del Instituto Armado también revelaron la conversación de Moreno con Serrano en la que ambos hablaban de una reunión. "Un éxito. Eran un gordo y un subnormal gay. Era el jefe de gabinete. Ellos están convencidos. El ministro da el OK seguro. Y lo único que puede frenarlo es que tienen que dar el OK de Sanidad, y eso no depende de ellos", le explicó Serrano.