Las declaraciones de Víctor de Aldama señalando a miembros del Gobierno en el ‘caso Koldo’ trasladan el foco al Tribunal Supremo

El Alto Tribunal podría asumir ambas causas, pero no solo. En su declaración, Aldama añadía: “ El presidente quería conocerme ”, y apuntaba también a “el señor Marlaska y Santos Cerdán” , además de al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Víctor Ángel Torres.

Preguntado sobre si tiene pruebas de todo lo que ha dicho, Aldama no duda en declarar ante los periodistas: “Obviamente, si no, no lo diría”.