En su comparecencia de este martes, Juan Lobato, en apenas tres minutos de intervención, sin preguntas de los periodistas y sin compañía de ningún otro miembro de su Ejecutiva, comenzaba su discurso señalando: “"Estoy preocupado con la reacción/linchamiento que ha habido por parte de algunos dirigentes de mi partido que, sinceramente, no la entiendo. No la entiendo porque, si lo que se me dijo esa mañana, cuando se me mandó la documentación, era verdad, no veo cuál es el problema en acreditar el origen lícito de esa comunicación, que eran los medios de comunicación, según se me dijo. ¿Qué problema hay? Yo no veo ningún problema".